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एएमयू छात्रसंघ चुनाव के बारे में बताते मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब

Fri, 06 Nov 2026 01:55 AM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:55 AM IST
एएमयू छात्रसंघ चुनाव के बारे में बताते मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब
लीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में गुरुवार को छात्र संघ चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे खत्म हो गया। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब ने चुनाव के बारे में जानकारी दी...
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