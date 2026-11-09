Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Passenger's neck crushed by truck

अलीगढ़ हादसा: बस की खिड़की से बाहर झांक रहे यात्री की गर्दन ट्रक की चपेट में आई, मौत, चालक-परिचालक पकड़े

Mon, 09 Nov 2026 10:15 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 09 Nov 2026 10:15 PM IST
सार

खिड़की के बाहर एक हाथ और गर्दन निकाले शिवम कुमार ट्रक की चपेट में आ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे में दो गायों की भी मौत हुई है।

विज्ञापन
Passenger's neck crushed by truck
मृतक शिवम कुमार - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अकराबाद के जीटी रोड पर गोपी चांदपुर गांव के पास रोडवेज बस की खिड़की से बाहर झांक रहे यात्री की गर्दन ट्रक की चपेट में आ गई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसा सोमवार शाम करीब पांच बजे का है।

विज्ञापन


थाना पुलिस के अनुसार मैनपुरी जनपद के थाना किशनी के गांव सरीपुर निवासी और हालमुकाम मशानी नगला थाना देहली गेट अलीगढ़ शिवम कुमार (27) पुत्र प्रमोद कुमार सोमवार को एटा डिपो की बस से अलीगढ़ से अपने गांव जा रहे थे। वह चालक के पीछे चौथी सीट पर खिड़की के किनारे बैठे थे।
विज्ञापन


दुवागढ़ गांव के मोड़ के पास जीटी रोड पर गोवंश का झुंड सड़क पर निकल रहा था इसपर चालक ने बस रोक दी। तभी पीछे से आया तेज रफ्तार ट्रक गोवंश को टक्कर मारने के बाद भागने लगा। इसी दौरान खिड़की के बाहर एक हाथ और गर्दन निकाले शिवम कुमार ट्रक की चपेट में आ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे में दो गायों की भी मौत हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


री निरीक्षक सतेंद्र सिंह का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त बस और चालक-परिचालक को पकड़ लिया है। ट्रक चालक की जानकारी की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक जीजा धर्मेंद्र ने बताया कि शिवम अपने पीछे पत्नी पुष्पा देवी सहित तीन बेटियों उर्वशी, डॉली और मानसी तो रोता छोड़ गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed