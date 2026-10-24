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एएमयू छात्रसंघ चुनाव अध्यक्ष पद प्रत्याशी शरजील इकबाल से बातचीत

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 24 Oct 2026 11:38 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 11:38 PM IST

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शरजील इकबाल ने कहा कि वह छात्र समस्याओं को शिद्दत से उठाएंगे। पिछले 8 सालों से छात्रों के अधिकारों को दिलाने में पूरी जान लगा देंगे। शरजील से रिपोर्टर इकराम वारिस की रिपोर्टण्ण्ण् ... और पढ़ें

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