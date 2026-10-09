{"_id":"6ac8d9848d9624cae80ddeab","slug":"video-ataral-ka-khathara-kashhatara-ma-aathha-olvashhata-bjal-ka-pal-gara-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"अतरौली के खादर क्षेत्र में आंधी-ओलावृष्टि, बिजली के पोल गिरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शुक्रवार दोपहर अतरौली के खाद क्षेत्र में तेज आंधी और ओलावृष्टि से तबाही मची। बिजली के पोल टूट गए, जिससे विद्युत व्यवस्था चरमरा गई और रास्ते बाधित हुए। ग्राम पंचायत अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा की कार पर पोल गिरने से वह बाल-बाल बचे। नागर, सिंधौली समेत कई गांवों में धान और बाजरा की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। जेई रवेन्द्र कुमार ने आपूर्ति बहाली का प्रयास जारी बताया। तहसीलदार सतीश चंद्र ने नुकसान के आकलन की बात कही।

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