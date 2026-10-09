{"_id":"6ac8d9848d9624cae80ddeab","slug":"video-ataral-ka-khathara-kashhatara-ma-aathha-olvashhata-bjal-ka-pal-gara-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"अतरौली के खादर क्षेत्र में आंधी-ओलावृष्टि, बिजली के पोल गिरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अतरौली के खादर क्षेत्र में आंधी-ओलावृष्टि, बिजली के पोल गिरे
शुक्रवार दोपहर अतरौली के खाद क्षेत्र में तेज आंधी और ओलावृष्टि से तबाही मची। बिजली के पोल टूट गए, जिससे विद्युत व्यवस्था चरमरा गई और रास्ते बाधित हुए। ग्राम पंचायत अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा की कार पर पोल गिरने से वह बाल-बाल बचे। नागर, सिंधौली समेत कई गांवों में धान और बाजरा की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। जेई रवेन्द्र कुमार ने आपूर्ति बहाली का प्रयास जारी बताया। तहसीलदार सतीश चंद्र ने नुकसान के आकलन की बात कही।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।