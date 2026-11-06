अलीगढ़ में वूलन कपड़ों की दुकान में लगी आग

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अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित कुंजीलाल दाल सेब वालों के पास शुक्रवार तड़के एक गर्म कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे के समय दुकान में सो रहे कर्मचारियों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था।

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