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अलीगढ़ में सड़क निर्माण देरी पर नगर आयुक्त की फटकार
अलीगढ़ नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बुधवार को सीएम ग्रिड फेज-2 पैकेज-1 के तहत निर्माणाधीन 5.200 किलोमीटर लंबी सड़क का निरीक्षण किया। जीटी रोड पर छर्रा अड्डा पुल से बोनेर कट तक बन रही इस सड़क की लागत 87.03 करोड़ रुपये है। निरीक्षण में निर्माण की धीमी प्रगति, पोल शिफ्टिंग में देरी और यातायात प्रभावित होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। नगर आयुक्त ने कार्यदायी एजेंसी इको ग्रीन के इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाई।
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