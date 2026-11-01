Aligarh News: आज के कार्यक्रम
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:04 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
पीईटी
- जिले के 39 परीक्षा केंद्रों पर पीईटी सुबह 10 बजे से
संगोष्ठी
एलमपुर : अवंतीबाई लोधी मेमोरियल राष्ट्रीय संगोष्ठी किड्स प्लेनेट स्कूल, सूतमिल चौराहे से आगे बीएसए कार्यालय के पास एलमपुर में सुबह 10.30
विधिक जागरूकता
मडराक : विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कान्हा वन अतिथि गृह मडराक में सुबह 10 बजे
सम्मान समारोह
मैरिस रोड : अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता और मेधावी सम्मान समारोह धर्मपुर कोर्टयार्ड में शाम पांच बजे से
जागरूकता कार्यक्रम
मेडिकल रोड : इंडिया फायर सेफ्टी अवेयरनेस मिशन की ओर से अग्निसुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम लोटस टेक्नॉलोजी कार्यालय मेडिकल रोड पर दोपहर 12 बजे
बैठक
सेंटर पॉइंट : अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से शौर्य शक्ति स्वाभिमान सम्मेलन के संबंध में बैठक दीपक रेस्टोरेंट में दोपहर 2 बजे
विज्ञापन
- जिले के 39 परीक्षा केंद्रों पर पीईटी सुबह 10 बजे से
संगोष्ठी
एलमपुर : अवंतीबाई लोधी मेमोरियल राष्ट्रीय संगोष्ठी किड्स प्लेनेट स्कूल, सूतमिल चौराहे से आगे बीएसए कार्यालय के पास एलमपुर में सुबह 10.30
विधिक जागरूकता
मडराक : विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कान्हा वन अतिथि गृह मडराक में सुबह 10 बजे
सम्मान समारोह
मैरिस रोड : अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता और मेधावी सम्मान समारोह धर्मपुर कोर्टयार्ड में शाम पांच बजे से
जागरूकता कार्यक्रम
मेडिकल रोड : इंडिया फायर सेफ्टी अवेयरनेस मिशन की ओर से अग्निसुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम लोटस टेक्नॉलोजी कार्यालय मेडिकल रोड पर दोपहर 12 बजे
बैठक
सेंटर पॉइंट : अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से शौर्य शक्ति स्वाभिमान सम्मेलन के संबंध में बैठक दीपक रेस्टोरेंट में दोपहर 2 बजे