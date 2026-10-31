पीईटी: आज 39 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा, बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद मिलेगी एंट्री

प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 1 नवंबर को अलीगढ़ जिले के 39 केंद्रों पर दो पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और द्वितीय पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक चलेगी। इससे पहले 25 अक्तूबर और 30 अक्तूबर को को परीक्षा हुई थी।

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अपर जिलाधिकारी नगर संगीता देवी ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यार्थियों की सघन चेकिंग की जाए। समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने वाले सभी अभ्यार्थियों का बायोमीट्रिक सत्यापन कर उन्हें परीक्षा में शामिल कराया जाए। उधर,पीईटी में रविवार को शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज ने अतिरिक्त बसें चलाने की व्यवस्था की है। रेलवे भी विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा।