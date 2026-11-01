फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Students at RMPU will now study the language and culture of Braj.

Aligarh News: अब आरएमपीयू में छात्र पढ़ेंगे ब्रज की भाषा और संस्कृति

Sun, 01 Nov 2026 03:06 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:06 AM IST
विज्ञापन
Students at RMPU will now study the language and culture of Braj.
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय
ब्रज की भाषा, साहित्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने की दिशा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय (आरएमपीयू) पहल करने जा रहा है। नए शैक्षिक सत्र से विश्वविद्यालय में ब्रज कोर्स शुरू किया जाएगा। विद्यार्थियों को ब्रज की भाषा, साहित्य, लोकसंस्कृति, कला और ऐतिहासिक विरासत का व्यवस्थित अध्ययन करने का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन


अब तक जो ब्रज की पहचान लोकगीतों, लोकपरंपराओं, साहित्य और सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित रही है, उसे विश्वविद्यालयी शिक्षा से जोड़ने की तैयारी है। ब्रज क्षेत्र अपनी विशिष्ट भाषा, साहित्यिक परंपरा, लोककलाओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए देश-दुनिया में अलग पहचान रखता है।
विज्ञापन


भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़ी इस भूमि की भाषा और परंपराओं ने सदियों से साहित्य और लोकजीवन को समृद्ध किया है। कुलसचिव प्रबुद्ध सिंह ने बताया कि ब्रज कोर्स शुरू होने से विद्यार्थियों को इस विरासत को अकादमिक दृष्टिकोण से समझने का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed