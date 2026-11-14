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अलीगढ़ में मंत्री संदीप सिंह की सगाई की दावत में ये हैं आइटम
अलीगढ़ में आज मंत्री संदीप सिंह और सौरभ की सगाई के लिए आसपास के जनपदों के लोगों को न्योता दिया गया। सगाई समारोह में दावत 1 बजे के लगभग शुरू हो गई। दावत में सफेद रसगुल्ला, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, सब्जी आलू, काशीफल, मिक्स वेज, पुलाव, चने की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी, रायता, हलवा मूंग की दाल, आइसक्रीम, कॉल्ड्रिंक आदि हैं।
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