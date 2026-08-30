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अलीगढ़ में मोमोज खा रहे युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 12:02 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 12:02 PM IST







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अलीगढ़ में थाना मडराक अंतर्गत नीम करौली मंदिर गेट के पास मोमोज लेकर खा रहे एक युवक के साथ दबंगों द्वारा बेरहमी से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ... और पढ़ें

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