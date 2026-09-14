अलीगढ़ में गुरुद्वारा कमेटी विवाद, दो हिरासत में

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अलीगढ़ के गांधीपार्क थाना क्षेत्र में गुरुद्वारा कमेटी विवाद को लेकर मारपीट हुई। स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत होगा। विधिक कार्रवाई जारी है और मौके पर शांति है। क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय सिंह ने यह जानकारी दी।

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