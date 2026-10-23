अलीगढ़ में एमएलसी मतदान के दौरान हो रहा कॉल कर प्रचार

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आज आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हुआ। ऐसा देखा गया कि मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक मतदाताओं के मोबाइल पर वोट डालने के लिए कॉल आईं। मोबाइल नंबर 7971972364 से मतदान समाप्ति से पूर्व यानी दोपहर 3.25 बजे मतदाताओं के नंबर पर कॉल आई।

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