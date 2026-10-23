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खैर में मतदान केंद्र पर सांसद-प्रत्याशी ने किया निरीक्षण
खैर इंटर कॉलेज में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां कुल तीन बूथों का संचालन किया जा रहा है। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मानवेंद्र सिंह भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने मतदान बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मतदान प्रक्रिया को सामान्य और सुचारु पाया गया। प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी गहन आकलन किया गया। उप जिलाधिकारी खैर शिशिर कुमार सिंह और तहसीलदार खैर विमल कुमार सोलंकी मतदान की देखरेख कर रहे हैं। वे खैर इंटर कॉलेज के बूथों पर मौजूद रहकर मतदान संपन्न करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मानवेंद्र सिंह ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी 2017 की तरह 2027 में भी विजय प्राप्त करेगी।
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