अलीगढ़ में चार चोर गिरफ्तार, चोरी के माल और एक लाख से अधिक रुपये सहित पकड़ा

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अलीगढ़ की लोधा पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त टीमों ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन पर 14 सितंबर और 29 सितंबर, 2026 को हुई दो चोरियों का आरोप है। पुलिस ने मुबारक, शिवम, विकास और टीटू को चोरी के माल और 1,39,000 रुपये सहित पकड़ा। बरामद सामान में जेवरात, टीवी, पंखा, सिलाई मशीन और मोबाइल फोन शामिल हैं। क्षेत्राधिकारी गभाना महेश कुमार ने जानकारी दी।

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