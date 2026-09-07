अलीगढ़ में चल रही फिल्म हनुमान अंश, सिनेमा हॉल में सीट नंबर 9 रहती है खाली

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बाबा नीब करौरी पर बनी फिल्म हनुमान अंश तेजी से दर्शकों के बीच खासी लोकप्रिय हो रही है। 28 अगस्त रक्षाबंधन पर सिनेमा घरों में लगी यह फिल्म बाबा नीब करौरी पर आधारित है, जिसके सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं। रविवार शाम उदय सिंह जैन रोड स्थित डीडी वाड्रा सिनेमा पर शाम साते बजे के शो में सीट नंबर नौ खाली छोड़ दी गई।

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