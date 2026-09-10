अलीगढ़ में ब्रांडेड आटे के अंदर किया जा रहा गोलमाल, भरे सैंपल

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अलीगढ़ के सुदामापुरी स्थित अग्रवाल किराना स्टोर पर ब्रांडेड आटे की पैकिंग खोलकर सादा आटा मिलाना और आटा निकालने के मामले का खुलासा हुआ है। दुकानदार धर्मेंद्र अग्रवाल और जितेंद्र अग्रवाल पर यह आरोप लगा है। वे डबल हिरण आटा और रुचि फूड्स आटा के ब्रांडेड पैकेट से आटा निकालकर बेच रहे थे। आटे को 9.5 किलोग्राम या नौ किलोग्राम की कम वजन वाली पैकिंग में बेचा जा रहा था।

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