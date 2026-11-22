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सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एक वीडियो सामने आया। इसमें अलीगढ़ की चौकी सारसौल के मुख्य आरक्षी संजीव यादव दिख रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लिया। संजीव यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। यह जानकारी क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय ने दी।

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