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अलीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर समाजवादी पार्टी अलीगढ़ महानगर की ओर से क्वार्सी स्थित पार्टी कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 37 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया।महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने कहा कि नेताजी का पूरा जीवन गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित रहा।जिला महासचिव मनोज यादव ने कहा कि नेताजी ने हमेशा संघर्ष, सेवा, समानता और भाईचारे का रास्ता दिखाया।इन्होंने किया रक्तदान: अब्दुल हमीद घोसी, मनोज यादव, राकेश यादव, ललित कांत, सुमन लता शर्मा, मोहम्मद शानू, सलाउद्दीन, वसीम, कुंवर बहादुर बघेल, वीरेंद्र सिंह लोधी, सलामुद्दीन अब्बासी, पवन तोमर, धीरेंद्र सिंह, संजय सिंह, पंकज शर्मा, लोकेश शर्मा, फैजान, तुषार कौशिक, कशिश यादव, सौरभ वाल्मीकि, शिवम कुमार, सुमित उपाध्याय, आचार्य पूरणमल प्रजापति, रईस गाजी, मोहम्मद अरशद, चौधरी रणजीत सिंह, विनीत यादव, शादाब जैदी, आमिर आबिद इलू, राजा सैनी, ओमपाल सिंह सूर्यवंशी, जीशान अल्वी, राजेश यादव, अनिल कुमार डब्बू और तरुण वाल्मीकि।