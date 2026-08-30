अलीगढ़ के देवी नगला में दो पक्षों में मारपीट, केस दर्ज

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अलीगढ़ के महुआखेड़ा थाना अंतर्गत देवी नगला में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई जारी है। मौके पर शांति बनी हुई है। क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय ने इस संबंध में बताया।

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