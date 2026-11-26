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पटियाला एनआईएस और भारतीय जूनियर एथलेटिक्स टीम के कोच रहे कमाल अली ने देश में एथलेटिक्स की मौजूदा स्थिति, खिलाड़ियों की प्रतिभा और भविष्य की संभावनाओं पर बातचीत की। उन्होंने भारतीय धावक गुलवीर सिंह से ओलंपिक में पदक जीतने की उम्मीद जताते हुए कहा कि उनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने की क्षमता है। अलीगढ़ से रिपोर्टर इकराम वारिस की रिपोर्ट...

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