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अलीगढ़ के चंपा कन्या इंटर कॉलेज में लगी पुलिस की पाठशाला, आईपीएस सृष्टि जैन ने पढ़ाया कानून का पाठ

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 27 Nov 2026 12:06 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 12:06 PM IST







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अलीगढ़ के चंपा कन्या इंटर कॉलेज में पुलिस की पाठशाला लगी, जिसमें आईपीएस अधिकारी सृष्टि जैन ने छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया। ... और पढ़ें

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