अलीगढ़ डीएम ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर दिलाई शपथ

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लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती शनिवार को अलीगढ़ कलक्ट्रेट में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। यह शपथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए थी। जिलाधिकारी ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। उन्होंने सरदार पटेल के राष्ट्र के एकीकरण में अतुलनीय योगदान को याद किया। इस दौरान एडीएम वित्त प्रमोद कुमार, एडीएम सिटी संगीता देवी, कोषाधिकारी पूजा श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

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