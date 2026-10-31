अलीगढ़: शराब पीकर हंगामा करने वाले छह लोग गिरफ्तार, रोरावर पुलिस ने की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज

अलीगढ़ की थाना रोरावर पुलिस टीम ने गतरात्रि सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर लोक न्यूसेंस फैलाने वाले छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन