एएमयू छात्रसंघ चुनाव: अध्यक्ष पद के लिए फरहान जुबैरी का नामांकन किया रद्द, धरने पर बैठे फरहान

अलीगढ़ मुस्लिम यूनवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 30 अक्तूबर रात आठ बजे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई। उस सूची में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी फरहान जुबैरी का नाम पाकर छात्रों में खलबली मच गई। फरहान जुबैरी पर आपराधिक इतिहास के बाबजूद पर्चा रद्द न होने की बात चुनाव अधिकारियों तक पहुंची। आधी रात बैठकों का दौर चला।

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