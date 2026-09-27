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अकराबाद के जीटी रोड पर गांव नानऊ के पास खड़े ट्रक से टकराई रोडवेज बस

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 27 Sep 2026 04:16 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 04:16 PM IST







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अकराबाद के जीटी रोड पर गांव नानऊ के पास शनिवार की रात एक सड़क हादसा हो गया। सिकंद्राराऊ की ओर से आ रही बुद्ध बिहार डिपो की एक रोडवेज बस सड़क पर खराब खड़े ट्रक से टकरा गई। इस भिड़ंत में बस की एक साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ... और पढ़ें

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