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आरएसएस स्वयंसेवकों ने विजयादशमी पर अलीगढ़ में निकाला पथ संचलन

Tue, 20 Oct 2026 06:18 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Tue, 20 Oct 2026 06:18 PM IST
आरएसएस स्वयंसेवकों ने विजयादशमी पर अलीगढ़ में निकाला पथ संचलन
आरएसएस के स्वयंसेवकों ने विजयादशमी पर्व पर अलीगढ़ में पथ संचलन निकाला। माहौल ऐसा बना कि पूरा महानगर संघमय हो गया। शहर की संकरी गलियाँ हों या फिर बड़े चौराहे हर तरफ स्वयंसेवकों की कदमताल थी। संचलन का फूलों की बारिश से अभिनंदन हुआ तो घी के दीपक की आरती से वंदन।
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