VIDEO: गाली-गलौज के विरोध पर युवक को पीटा

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बाह। खेडा राठौर के गौंसिली गांव के सुनील कुमार ने पुलिस को बताया कि भाई अनिल के साथ गांव के ही लोगों ने मंगलवार देर शाम गाली-गलौज के विरोध पर मारपीट कर दी। अनिल की चीख पुकार पर आए आस-पास के लोगों ने बचाया। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। खेडा राठौर पुलिस ने घायल का मेडिकल कराया है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आश्वासन दिया है।

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