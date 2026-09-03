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रविवार को शहर के पटियाली गेट निवासी डॉ. शीलेंद्र गौड़ को हार्ट अटैक आने के बाद आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने स्वाइन फ्लू की आशंका में उनकी जांच कराई। जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा था।उपचार के दौरान उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका। बृहस्पतिवार रात उनकी मौत हो गई। चिकित्सक की मौत की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है। विभाग की टीम मृतक के संपर्क में आए परिजन और अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि संपर्क में रहे संदिग्ध परिजन की स्वाइन फ्लू की जांच कराई जाएगी, जिससे संक्रमण की स्थिति का समय रहते पता लगाया जा सके। साथ ही परिजन को संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाएगी।उन्होंने अन्य लोगों से भी अपील की है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतें और चिकित्सकीय सलाह लें। बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।