फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Midnight Incident Sparks Fury: Son-in-Law Allegedly Beats Father-in-Law Over Molestation Allegation in Agra

बेटी की ससुराल में की ऐसी हरकत: भूल गए कि वो ससुर है, दामाद ने इस कदर की पिटाई; अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती

Thu, 03 Sep 2026 02:46 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 03 Sep 2026 02:46 PM IST
सार

आगरा के फतेहाबाद में आधी रात ससुर पर रिश्तेदार की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर दामाद ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई पत्नी को भी पीटा गया, जबकि घायल पिता-पुत्री को गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया है।
 

विज्ञापन
Midnight Incident Sparks Fury: Son-in-Law Allegedly Beats Father-in-Law Over Molestation Allegation in Agra
सांकेतिक चित्र - फोटो : freepik

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार रात ससुर पर रिश्तेदार की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए दामाद ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बीच बचाव करने पर पत्नी को भी पीटा। पिटाई से गंभीर रूप से घायल पिता-पुत्री का आगरा के अस्पताल में उपचार चल रहा है। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत ससुराल के चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन




 

फिरोजाबाद के एक गांव की रहने वाली महिला की ससुराल फतेहाबाद क्षेत्र में है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति से विवाद चल रहा है। पति उसे अपने साथ नहीं रखता है। वह लंबे समय से मायके में रह रही है। सोमवार को सुलह समझाैते की मंशा से वह अपने पिता और मामा की नाबालिग बेटी के साथ ससुराल पहुंची थी। रात में सभी लोग सो रहे थे।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

महिला का आरोप है कि सोते वक्त उसके पिता का हाथ अचानक मामा की पुत्री से छू गया। पति ने इसका वीडियो बनाकर छेड़छाड़ करने का शोर मचा दिया। इसके बाद पति और ससुरालवालों ने उसके पिता को लाठी-डंडों से पीटा। वह पिता को बचाने पहुंची, तो उसकी भी बेरहमी से पिटाई कर दी। पीटे जाने से पिता-पुत्री दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां से हालत गंभीर होने पर आगरा रेफर कर दिया गया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति समेत ससुराल के चार लोगों के खिलाफ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed