बेटी की ससुराल में की ऐसी हरकत: भूल गए कि वो ससुर है, दामाद ने इस कदर की पिटाई; अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती

महिला का आरोप है कि सोते वक्त उसके पिता का हाथ अचानक मामा की पुत्री से छू गया। पति ने इसका वीडियो बनाकर छेड़छाड़ करने का शोर मचा दिया। इसके बाद पति और ससुरालवालों ने उसके पिता को लाठी-डंडों से पीटा। वह पिता को बचाने पहुंची, तो उसकी भी बेरहमी से पिटाई कर दी। पीटे जाने से पिता-पुत्री दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां से हालत गंभीर होने पर आगरा रेफर कर दिया गया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति समेत ससुराल के चार लोगों के खिलाफ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।