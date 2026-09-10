VIDEO: युवतियों की हड्डियां ज्यादा कमजोर

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आगरा आर्थोपेडिक सोसाइटी (एओएस) के सर्वे में 38 फीसदी युवाओं की हडिड्यां कमजोर मिली हैं। सचिव एओएस डॉ. संजय चतुर्वेदी ने बताया कि 30 से कम आयु वर्ग में युवतियों की हड्डियां युवकों के मुकाबले कमजोर मिलीं। 125 युवतियों की जांच में 37.6 फीसदी (47) और 42 युवकों में से 35.7 (15) फीसदी की हड्डियां कमजोर पाई गईं। ये दर्द-सूजन को सामान्य समझते रहे।

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