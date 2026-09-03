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VIDEO: छेड़छाड़ के विरोध पर महिलाओं की पिटाई, तमंचे से फायर कर दी जान से मारने की धमकी

आगरा ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 02:08 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 02:08 PM IST







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बाह। पांचवीं की छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध पर पीटी गई महिलाओं को शोहदे ने तमंचे से फायर कर धमकी दी थी कि कोई कार्रवाई की तो जान से मार देगा। एक दिन बाद थाने पहुंची छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने शोहदे और उसके परिवार के 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ... और पढ़ें

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