{"_id":"6a929ac874224c8c0b0f5b24","slug":"video-woman-visiting-parents-for-raksha-bandhan-followed-by-ex-lover-harassed-with-car-horn-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: भाई को राखी बांधने आई महिला का कार से पीछा, हूटर बजाकर डराता रहा पूर्व प्रेमी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने मायके आई एक महिला ने अपने पूर्व प्रेमी पर कार से पीछा कर डराने और लगातार हूटर बजाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में कमला नगर पुलिस ने आरोपी हिमांशु राठौर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, पीड़िता की शादी मध्य प्रदेश में हुई है। महिला ने बताया कि शादी से पहले उसका कमला नगर के बसंत विहार निवासी हिमांशु राठौर के साथ रिलेशनशीप था। आरोपी के पास उसके कुछ फोटो और वीडियो भी हैं। पीड़िता का कहना है कि अब दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है।

... और पढ़ें