{"_id":"6a9bb5bacbc0f0503e0e8554","slug":"video-viral-fever-diarrhea-and-jaundice-cases-double-emergency-wards-overcrowded-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: वायरल फीवर, डायरिया और पीलिया के मरीज हुए दोगुने, इमरजेंसी फुल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। बदलता मौसम लोगों को बीमार कर रहा है। अस्थमा-सांस रोगियों की परेशानी भी बढ़ा रहा है। हालत गंभीर होने पर मरीज इमरजेंसी आ रहे हैं। इनको ऑक्सीजन भी देनी पड़ रही है। वायरल फीवर, डायरिया, निमोनिया और पीलिया के मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। इससे इमरजेंसी फुल है।

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