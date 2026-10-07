VIDEO: पुलिस ने कराया समझौता...बेटी ने पोस्ट किया वीडियो, प्राथमिकी दर्ज

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आगरा। शाहगंज थाना क्षेत्र में घर में घुसकर दंपती की पिटाई और कपड़े फाड़ने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने मामले को रफा-दफा करा दिया था। मामला तब पलटा जब पीड़ित परिवार की ही नाबालिग बेटी ने सोशल मीडिया पर जबरन समझौता कराने का वीडियो पोस्ट कर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।

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