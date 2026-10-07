{"_id":"6ac5d0ed44383d25c008dd6f","slug":"video-video-missing-student-not-found-in-yamuna-police-to-produce-lekhpal-in-court-today-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: यमुना में नहीं मिली छात्रा, लेखपाल को आज कोर्ट ले जाएगी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: यमुना में नहीं मिली छात्रा, लेखपाल को आज कोर्ट ले जाएगी पुलिस
आगरा। एमएम गेट थानाक्षेत्र से लापता हुई बाह के रुदमुली गांव की छात्रा सोमवार को भी यमुना में नहीं मिली। एसडीआरएफ की टीम ने कचौराघाट में घंटों तलाश की। उधर, पुलिस ने युवती के भाई की तहरीर पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने इस मामले में फतेहाबाद तहसील में तैनात लेखपाल शिवजीत को हिरासत में ले रखा है। पुलिस के मुताबिक, शिवजीत ने पूछताछ में कबूला था कि 24 सितंबर को भगवान टॉकीज पर छोड़ी गई छात्रा फतेहाबाद रोड स्थित उसके किराए के कमरे पर आकर रहने लगी थी। वह शादी की कह रही थी, जबकि वो पहले से शादीशुदा है। उसने फांसी लगा ली। वह डॉक्टर के पास लेकर गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इससे वो डर गया। शव और मोबाइल कचौराघाट स्थित यमुना नदी में फेंक आया। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। युवती की तलाश में टीमें लगी हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।