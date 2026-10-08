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VIDEO: आगरा में 'संविधान बचाओ मार्च' रोकने पर हंगामा, पुलिस की सपा कार्यकर्ताओं से झड़प; सांसद सुमन हाउस अरेस्ट

Dhirendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 02:58 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 02:58 PM IST







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आगरा में 'संविधान बचाओ मार्च' को सुभाष पार्क पर पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। विपक्ष ने पुलिस और प्रशासन पर आवाज दबाने और विरोध के अधिकार को छीनने का आरोप लगाया है। ... और पढ़ें

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