{"_id":"6ab23ad7fa6e82711c074ce3","slug":"video-up-metro-has-started-patching-work-on-mg-road-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एमजी रोड पर यूपी मेट्रो ने शुरू किया पैचिंग वर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। एमजी रोड पर यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने सड़क के पैचिंग और कारपेटिंग का काम शुरू कर दिया है। आगरा कैंट से आगरा कॉलेज तक सड़क के अधिक गड्ढों वाले हिस्सों की मरम्मत की जा रही है। सोमवार को एमजी रोड के कई हिस्सों में रेलिंग भी दुरुस्त की गई और गड्ढों को कंक्रीट व डामर से भरा गया। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग हटाकर पैचिंग वर्क किया गया है। यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्र ने बताया कि आगरा कैंट से आगरा कॉलेज तक रोड बनाने का टेंडर हो चुका है। सड़क बनने के बाद दो वर्ष तक उसका रखरखाव भी किया जाएगा। फिलहाल बैरिकेडिंग हटाकर पैचिंग वर्क कराया जा रहा है। मेट्रो निर्माण पूरा होने के बाद पूरे एमजी रोड का निर्माण कराया जाएगा। कारपेटिंग का काम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।

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