VIDEO: बाइकों की भिड़ंत में दो युवक घायल

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आगरा के फतेहपुर सीकरी के होटल गुलिस्तां के पास मंगलवार शाम दो बाइकों की भिड़ंत में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। हादसा शाम 6 बजे करीब हुआ। हादसे में घायल गुड्डू निवासी आजमपाड़ा, आगरा और आजम निवासी फतेहपुर सीकरी को मौके पर मौजूद लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

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