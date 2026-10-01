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VIDEO: गाली-गलौज के विरोध पर हमला, सगे भाई घायल

Thu, 01 Oct 2026 08:44 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:44 PM IST
Two Brothers Injured After Objecting to Abusive Language
आगरा के शाहगंज क्षेत्र में घर के बाहर गाली-गलौज का विरोध करने पर दूसरे पक्ष ने लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। पृथ्वीनाथ फाटक, 100 फुटा रोड निवासी मोहित गोयल ने बताया कि 23 सितंबर की रात आजमपाड़ा के आरिफ, साहिल, शकील और उनके अन्य साथी घर के बाहर गली में आए। उनके गाली-गलौज करने का विरोध करने पर सभी ने हमला कर दिया। मोहित के पिता और चाचा को गंभीर चोटें आईं। दोनों का एसएन मेडिकल कॉलेज में उपचार कराया गया। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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