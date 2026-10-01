भयानक हादसा: तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार को कुचला, किसान की मौके पर ही मौत; परिवार में मचा कोहराम

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गांव कौंध निवासी सेठ पुत्र करन उम्र लगभग 46 वर्ष बाइक से बजरिया गांव में दावत खाने जा रहे थे। स्याहीपुरा-पिढ़ौरा मार्ग पर रामौतार के मकान के पास कैंटर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सेठ सड़क पर गिरकर कैंटर के नीचे आ गए।हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।