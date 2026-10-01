भयानक हादसा: तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार को कुचला, किसान की मौके पर ही मौत; परिवार में मचा कोहराम
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 01 Oct 2026 07:53 PM IST
सार
आगरा में बृहस्पतिवार शाम को दर्दनाक हादसा हुआ। कैंटर ने बाइक सवार को राैंद दिया। हादसे में किसान की माैके पर ही माैत हो गई।
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विस्तार
आगरा के पिनाहट के थाना पिढ़ौरा क्षेत्र में बृहस्पतिवार शाम तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार किसान को राैंद दिया। हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
गांव कौंध निवासी सेठ पुत्र करन उम्र लगभग 46 वर्ष बाइक से बजरिया गांव में दावत खाने जा रहे थे। स्याहीपुरा-पिढ़ौरा मार्ग पर रामौतार के मकान के पास कैंटर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सेठ सड़क पर गिरकर कैंटर के नीचे आ गए।
हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।
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गांव कौंध निवासी सेठ पुत्र करन उम्र लगभग 46 वर्ष बाइक से बजरिया गांव में दावत खाने जा रहे थे। स्याहीपुरा-पिढ़ौरा मार्ग पर रामौतार के मकान के पास कैंटर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सेठ सड़क पर गिरकर कैंटर के नीचे आ गए।
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हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।