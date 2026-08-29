VIDEO: थाने से ट्रक चोरी होने पर पुलिस ने डाल दिया पर्दा

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आगरा। घर-दुकान में चोरी के मामले तो सामने आते रहते हैंं। मगर इस बार चोरी कहीं और नहीं, थाने से ही हो गई। एकता थाना क्षेत्र में आरटीओ ने चेकिंग के दाैरान ओवरलोडिंग में ट्रक सीज किया। 22 दिन पहले ट्रक थाने के बाहर से ट्रक मालिक ही चोरी कर ले गया।

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