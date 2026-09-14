{"_id":"6aa7c86490398b6256012f58","slug":"video-theft-at-divisional-psychology-centre-in-agra-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र में चोरी, खिड़की तोड़कर घुसे चोर; लैपटाॅप समेत ले गए ये सामान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र में चोरों ने सेंध लगा ली। खिड़की की सरिया तोड़कर चोर अंदर प्रवेश कर गए। शनिवार और रविवार की छुट्टी होने की वजह से विभागीय कर्मचारियों को घटना का पता नहीं चला। सोमवार को कार्यालय खोलने पर घटना की जानकारी हो सकी। चोरों ने दो कमरों में प्रवेश किया। इसके बाद अलमारी खोल ली। एक अलमारी से लैपटॉप निकाल लिया। दोनों कमरों के चार पंखे चोरी कर कर ले गए। मंडलीय प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव का कहना है कि मार्च 2025 में भी इसी तरह से चोरी हुई थी। तब चोर कुछ किताबें ले गए थे। सुरक्षा के इंतजाम न होने की वजह से लगातार कर कार्यालय को निशाना बना रहे हैं।

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