VIDEO: युवती के सामने थप्पड़ मारने पर किया पथराव

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आगरा। शाहजादी मंडी (सदर) में गणेश प्रतिमा पंडाल के बाहर हुए पथराव के मामले में पुलिस ने दो युवकों का चालान शांति भंग में किया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि एक युवती से बातचीत करने आए युवकों का स्थानीय युवकों से विवाद हो गया था। थप्पड़ मारने का बदला लेने के लिए युवकों ने पथराव किया।

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