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फ्लोरिडा (अमेरिका) के रहने वाले थाई न्गुयेन कुछ दिन पहले पहले पत्नी क्विन्ह न्गुयेन और दोस्त फुओन न्गुयेन के साथ भारत आए थे। वे ताजमहल और आगरा किला देखने पहुंचे। उन्होंने फतेहाबाद रोड स्थित होटल ट्राइडेंट में कमरे लिए थे। 19 सितंबर की शाम 4:50 बजे वे दवा लेने के लिए एक फार्मेसी पर आए थे। दवा लेने के लिए थाई न्गुयेन की पत्नी ने कंधे पर टांग रखे बैग से बटुआ निकाला। वह उसमें रखे रुपये और डॉलर निकालकर गिनने लगीं। मगर बाद में दवा खरीदने का इरादा बदल दिया।उन्होंने बटुआ में रकम वापस रख दी। तीनों पैदल ही होटल की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलते ही 8 से 12 साल के 4-5 बच्चों ने तीनों को घेर लिया। सभी रुपयों की मांग करने लगे। पर्यटक बच्चों की हरकत को समझ नहीं पाए। इसी बीच एक बच्चे ने क्यून्ह के हाथ में लगा बैग खोल लिया। उसमें रखा बटुआ चोरी कर भाग निकला। इस बात की जानकारी पर्यटकों को नहीं हो सकी। कुछ दूरी पर जाकर जब पर्यटक ने बैग देखा तो उसमें बटुआ न पाकर सन्न रह गईं।इस पर पुलिस को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बटुए के अंदर लाल लिफाफे में 2 हजार यूएस डॉलर, 750 डॉलर अलग से और 2 हजार भारतीय मुद्रा भी थी। इसके अलावा एक पासपोर्ट भी रखा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। मगर चोर पकड़े नहीं जा सके।ताजमहल और किले को देखने आने वाले पर्यटकों को लपके तो अपना शिकार बनाते रहे हैं। मगर अब चोर भी सक्रिय हो गए हैं। अमेरिकी पर्यटक के साथ जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे यही लग रहा है। भीख लेने के बहाने पर्यटक को शिकार बनाया गया है। इसके बाद आरोपियों ने अपना ठिकाना भी खाली कर दिया।सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। आशंका है कि एक जगह पर खड़े होकर पर्यटक ने बटुए में रखे रुपये और डॉलर गिने थे। तभी बच्चा गैंग ने उनका पीछा किया। जिस बच्चे ने चोरी की। उसकी पहचान कर ली गई। वह फतेहाबाद रोड पर ही अपने फूफा के साथ रहता है। अब सभी भाग गए हैं। बच्चे की मां की मौत हो चुकी है। पिता हरिद्वार में रहता है। बच्चे के एक साथी को फरह, मथुरा स्टेशन के पास से पकड़ा गया है। उसकी मदद से अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।