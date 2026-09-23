आगरा: आरओबी के हाइट गेज से टकराई बस, मच गई चीख-पुकार; पुलिस ने सुरक्षित निकाले यात्री
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 23 Sep 2026 07:13 AM IST
सार
टक्कर से बस के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद चालक मौके से भाग निकला।
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विस्तार
आगरा के शाहगंज स्थित ईदगाह आरओबी पर बना हाइट गेज 24 घंटे के अंदर ही डबल देकर बस की टक्कर से गिर गया। बस तेज गति से आ रही थी। अचानक हाइट गेज से टकरा गई। इससे सवारियों में चीख पुकार मच गई।
हाइट गेज के साथ ओवरहेड रोड साइन बोर्ड भी गिर गया। रेलवे की ओर से भारी वाहनों को पुल से गुजरने से रोकने के लिए दोनों तरफ हाइट गेज लगाया था। इसमें मंगलवार रात तेज रफ्तार सवारियों से भरी बस घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाइट गेज धराशायी हो गया और उसके साथ लगा ओवरहेड रोड साइन बोर्ड भी नीचे गिर गया।
इलाके के लोगों ने बताया कि हाइट गेज को महज 24 घंटे पहले ही लगाया गया था। हादसे के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पुलिस मौके पर पहुंची। टक्कर से बस के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद चालक मौके से भाग निकला। बस से रास्ता अवरुद्ध होने के कारण जाम भी लग गया। पुलिस ने टूटे हुए हाइट गेजऔर बस को हटवा कर जाम खुलवाया। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास का कहना है कि हाइट गेज में बस टकराने से हादसा हुआ है किसी की घायल होने की जानकारी नहीं मिली है।
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हाइट गेज के साथ ओवरहेड रोड साइन बोर्ड भी गिर गया। रेलवे की ओर से भारी वाहनों को पुल से गुजरने से रोकने के लिए दोनों तरफ हाइट गेज लगाया था। इसमें मंगलवार रात तेज रफ्तार सवारियों से भरी बस घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाइट गेज धराशायी हो गया और उसके साथ लगा ओवरहेड रोड साइन बोर्ड भी नीचे गिर गया।
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इलाके के लोगों ने बताया कि हाइट गेज को महज 24 घंटे पहले ही लगाया गया था। हादसे के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पुलिस मौके पर पहुंची। टक्कर से बस के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद चालक मौके से भाग निकला। बस से रास्ता अवरुद्ध होने के कारण जाम भी लग गया। पुलिस ने टूटे हुए हाइट गेजऔर बस को हटवा कर जाम खुलवाया। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास का कहना है कि हाइट गेज में बस टकराने से हादसा हुआ है किसी की घायल होने की जानकारी नहीं मिली है।
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