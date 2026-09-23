किशनी के बिधूना चौराहे से शिवम अपनी स्कूटी से गांव चला गया। संजीव दुबे के साथ छेदालाल बाइक पर बैठे थे। बेटे बालगोविंद सक्सेना ने पिता को फोन कर बताया कि वह किशनी रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ा है और दवा लेकर लौटा है। छेदालाल अपने बेटे को लेने जा रहे थे, तभी किशनी प्राइवेट बस स्टैंड के पास सामने से आ रही एक बाइक से उनकी टक्कर हो गई।



सुबह करीब 3:30 बजे सुनसान सड़क पर तीनों घायल काफी देर तक पड़े रहे। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी। एसआई राजेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को सीएचसी भेजा। वहां डॉक्टरों ने छेदालाल सक्सेना को मृत घोषित कर दिया। दूसरी बाइक पर सुंदर सिंह सवार थे, जो आगरा के नगला ब्रजा के रहने वाले हैं। वे फर्रुखाबाद कोतवाली में सिपाही के पद पर तैनात हैं और छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे। वे भी इस हादसे में घायल हो गए। पुलिस ने घायल संजीव दुबे और सिपाही सुंदर को इलाज के लिए सैफई भेज दिया है। दोनों बाइकों को थाने में खड़ा किया गया है।



हादसे की खबर मिलते ही गांव से ग्रामीण और परिजन सीएचसी पहुंच गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। छेदालाल के पांच बेटे और दो बेटियां हैं। उनका एक बेटा अहमदाबाद से रवाना हो गया है। बसैत निवासी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने परिजनों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है।

