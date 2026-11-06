Video: धनतेरस पर जमकर बरसे 'दाम', बाजारों में लगा भारी 'जाम'

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धनतेरस पर बाह, जैतपुर, जरार, भदरौली, चित्राहाट, कचौराघाट में शुक्रवार को बाजारों में जमकर धनवर्षा हुई। उमड़ी भीड़ के चलते बाजार से लेकर सड़कों तक लगे जाम ने वाहनों की रफ्तार थाम दी। बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं थी, वाहन रेंगते नजर आए। पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया था। बाह में बस अड्डे के पास स्टेट हाइवे पर दिन भर जाम के हालात रहे। जैतपुर में चौराहे से लेकर थाने तक बाजार में भीड़ एवं वाहनों का भंवर फंसने से पैदल राहगीर परेशान रहे। भदरौली के बाजार में भी आवागमन प्रभावित रहा। सबसे ज्यादा मुश्किल हालात जरार और बाह में रहे। 50 मीटर की दूरी पैदल तय करने में एक घंटे तक जूझना पड़ा।

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