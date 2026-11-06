{"_id":"6aee0fd707dde52d1f0bde0d","slug":"video-spending-spree-on-dhanteras-leads-to-massive-traffic-jams-in-markets-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: धनतेरस पर जमकर बरसे 'दाम', बाजारों में लगा भारी 'जाम'","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: धनतेरस पर जमकर बरसे 'दाम', बाजारों में लगा भारी 'जाम'
धनतेरस पर बाह, जैतपुर, जरार, भदरौली, चित्राहाट, कचौराघाट में शुक्रवार को बाजारों में जमकर धनवर्षा हुई। उमड़ी भीड़ के चलते बाजार से लेकर सड़कों तक लगे जाम ने वाहनों की रफ्तार थाम दी। बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं थी, वाहन रेंगते नजर आए। पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया था। बाह में बस अड्डे के पास स्टेट हाइवे पर दिन भर जाम के हालात रहे। जैतपुर में चौराहे से लेकर थाने तक बाजार में भीड़ एवं वाहनों का भंवर फंसने से पैदल राहगीर परेशान रहे। भदरौली के बाजार में भी आवागमन प्रभावित रहा। सबसे ज्यादा मुश्किल हालात जरार और बाह में रहे। 50 मीटर की दूरी पैदल तय करने में एक घंटे तक जूझना पड़ा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।