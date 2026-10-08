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VIDEO: आगरा जा रहे सपा नेता को पुलिस ने रोका, समर्थकों संग थाने में नजरबंद

Dhirendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 02:58 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 02:58 PM IST







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फतेहाबाद। संविधान, लोकतंत्र और जनहित के मुद्दों को लेकर बृहस्पतिवार को आगरा में प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होने सपा नेता राजेश कुमार शर्मा अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे। तभी फतेहाबाद पुलिस ने उन्हें अवंती चौक के पास रोक लिया। इसके बाद पुलिस ने राजेश शर्मा व उनके समर्थकों थाना फतेहाबाद में नजरबंद कर दिया। ... और पढ़ें

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