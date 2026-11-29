{"_id":"6b0bd3d008c398ff8e0ed8c0","slug":"video-son-gets-life-imprisonment-for-father-murder-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जिस बेटे को अंगुली पकड़ चलना सिखाया, उसी ने ले ली जान; कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: जिस बेटे को अंगुली पकड़ चलना सिखाया, उसी ने ले ली जान; कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

Arun Parashar

Updated Sun, 29 Nov 2026 12:57 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 12:57 PM IST







Link Copied



आगरा में नशे के लिए रुपये मांगने पर विवाद के बाद बेटे देवेश ने ईंट और डंडे से हमला कर सेवानिवृत्त दरोगा पिता चोखेलाल बघेल की हत्या कर दी थी। अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य, बरामदगी और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोषी बेटे को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ... और पढ़ें

विज्ञापन